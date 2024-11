Deschamps snobe Mbappé, le Real Madrid prévoit du lourd !

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, l’arrivée de Kylian Mbappé n’a pas été suivie de grandes victoires marquantes. Face au FC Barcelone, lors du premier Clasico de la saison, le Bondynois a par exemple été signalé huit fois hors-jeu, et son équipe a été humiliée (0-4). Mais sa non-convocation avec les Bleus lors de la trêve internationale de novembre pourrait changer beaucoup de choses pour lui.

Ce dimanche, Kylian Mbappé va disputer en tant que titulaire la 14ème journée de Liga, sur le terrain de Leganés. L’occasion pour lui de retrouver une efficacité perdue depuis quatre matchs et éviter que les critiques se mettent à fuser de plus en plus.

Mbappé non convoqué par Deschamps

Comme en octobre, Kylian Mbappé s’est retrouvé loin de l’équipe de France durant la trêve internationale. Le Bondynois n’a pas été appelé par Didier Deschamps et il est resté à Madrid pour se ressourcer mentalement et physiquement.

Mbappé va retrouver l’efficacité ?

D’après Relevo, le Real Madrid a vu d’un très bon oeil cette non-convocation. Durant ces deux semaines sans match, Mbappé a bénéficié d’une tranquillité totale bénéficiant en plus de trois jours et demi de repos à la fin de la semaine dernière. Au Real Madrid, on pense que ce temps passé loin des caméras lui aura permis de se détendre et surtout de prendre conscience du défi qui l’attend : marquer. Contre Leganés ce dimanche, ça serait déjà un bon début.