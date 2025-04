Mbappé veut «faire mal» au PSG, le plan est dévoilé

Alexis Brunet

55M€, voilà la somme que réclame Kylian Mbappé au PSG depuis un moment déjà. L’attaquant n’a toujours pas obtenu gain de cause et il a donc décidé de saisir cette somme à titre conservatoire dans les comptes du club de la capitale, comme l’ont annoncé ses avocats ce jeudi. Mais ce n’est pas la seule décision prise par son clan, qui voudrait "faire mal" à Paris.

Mais jusqu’où ira le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG ? Jeudi 10 avril, les avocats du joueur ont annoncé qu’ils avaient demandé la saisie à titre conservatoire des 55M€ que devrait le club de la capitale à son ancien attaquant. Le clan du champion du monde a donc décidé de hausser le ton afin d’obtenir le dernier mot dans cette affaire.

« Faire mal »

Mais les avocats de Kylian Mbappé n’ont pas juste demandé la saisie des 55M€ sur les comptes du PSG. Le clan du joueur a également saisi le conseil de prud'hommes et le champion du monde et sa maman, Fayza Lamari, ont déposé plainte contre X pour « injures publiques ». Selon Me Thierry Granturco, avocat spécialisé en droit du sport qui s’est confié au Parisien, toutes ces actions auraient pour but de faire mal au club de la capitale. « La multiplicité des plaintes et des attaques montre qu’ils y vont pour faire mal. Selon moi, c’est vraiment une action qui vise à dire : puisqu’il faut y aller et régler nos comptes, allons-y jusqu’au bout. »

Le PSG répond à Mbappé

Les agissements du clan de Kylian Mbappé ont bien sûr fait réagir le PSG, qui a répondu par le biais d’un porte-parole au Parisien. « Toutes les procédures annoncées par les avocats de Kylian Mbappé ne font que retarder la résolution du litige par le conseil de prud’hommes. Une juridiction devant laquelle le PSG est prêt à exposer l’ensemble des faits, preuves et témoignages prouvant l’existence d’un accord, ou mieux, par la voie de la transaction que le PSG appelle de ses vœux depuis plus d’un an. »