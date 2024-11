Real Madrid : Le vestiaire lâche un secret sur Mbappé

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, le début de saison est compliqué. En Ligue des Champions, le club espagnol a déjà perdu deux fois, tandis qu’en Liga, le Real Madrid accuse sept points de retard sur le leader barcelonais, avec deux matchs en moins. Surtout, Kylian Mbappé ne marque plus, mais le vestiaire est serein, car il serait resté sérieux et montrerait de très belles choses à l’entraînement.

Ce dimanche, pour le compte de la 14ème journée de Liga, le Real Madrid va se déplacer à Leganés, dans la banlieue madrilène. Face au promu, c’est l’occasion idéale pour Kylian Mbappé de retrouver le chemin des filets.

Mbappé en panne d’efficacité

Auteur de huit buts cette saison en seize matchs, Kylian Mbappé accuse le coup depuis un mois. Sur les sept dernières rencontres, il n’a marqué qu’à une reprise et reste muet depuis quatre matchs. Une situation qu’il doit absolument renverser s’il ne veut pas plonger dans la crise.

Le vestiaire a confiance en Mbappé

Mais d’après Relevo, ce manque d’efficacité n’inquiéterait pas ses coéquipiers du Real Madrid. Déjà, Carlo Ancelotti et le staff madrilène ont toujours confiance en lui et ses coéquipiers affirment qu’il n’a pas changé durant ces dix jours de repos. Il ferait toujours preuve de sérieux et impressionnerait à l’entraînement. A lui maintenant de le montrer en match officiel.