Real Madrid : Une archive de Mbappé enflamme la presse espagnole !

Ce dimanche, à l’occasion de la 14e journée de Liga, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse de Leganés. Une rencontre importante pour les Merengues, qui visent à se rapprocher de la tête du classement, mais aussi pour Kylian Mbappé, en quête de rédemption après quatre matches sans marquer. Avant cette confrontation, une ancienne déclaration de l'attaquant français a ressurgi, faisant réagir la presse espagnole et les supporters.

Au Real Madrid, la méforme de Kylian Mbappé n’inquiète pas. On serait confiant quant à sa capacité de retrouver rapidement l’efficacité et certain que le déclic arrivera bientôt. Kylian Mbappé, qui n’a pas participé au dernier rassemblement de l’équipe de France pourrait se servir de la rencontre de ce dimanche pour retrouver la forme.

La bonne opération pour le Real Madrid ?

Avec en ligne de mire une course au titre très serrée, le Real Madrid peut profiter du faux pas de Barcelone, tenu en échec samedi par le Celta Vigo (2-2). Une victoire face à Leganés permettrait aux Madrilènes de revenir à seulement quatre points du leader catalan, avec un match en retard. Autant dire que les attentes autour de Mbappé sont immenses : une prestation convaincante du numéro 7 serait un signal fort dans cette lutte acharnée.

Quand Mbappé parlait de Leganés

Ce dimanche, plusieurs médias espagnols comme Relevo ont fait resurgir une archive d’interview de Kylian Mbappé. Alors qu’il jouait au PSG, Kylian Mbappé avait ainsi parlé du Real Madrid : « C’est comme le Real Madrid en championnat ou en Coupe du Roi. Qui fait 1-1 contre Leganés, qui allait perdre contre l’Espanyol Barcelone… Que des trucs comme ça. Je me disais : ah ouais, ils sont sérieux eux ? Mais le Real Madrid de Ligue des Champions, c’est un autre niveau. » Maintenant que Kylian Mbappé joue pour le Real Madrid, c'est à lui de marquer de son empreinte les matchs du club espagnol, notamment en Ligue des Champions.