Mbappé : La réaction étonnante du Real Madrid

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé s’attendait sans doute à un début de saison plus rayonnant lorsqu’il a débarqué au Real Madrid. Mais finalement, l’attaquant de 25 ans éprouve de grosses difficultés dans le jeu et évolue bien loin de son niveau habituel. La situation commence même à devenir alarmante pour Mbappé. Mais le Real Madrid ne se ferait pas de souci pour le moment.

L’un des plus grands rêves de Kylian Mbappé est devenu réalité l’été dernier. Après sept ans passés au PSG, le champion du monde 2018 a signé libre au Real Madrid. Accueilli comme une superstar, l’attaquant de 25 ans s’attendait à vivre un véritable conte de fée. Mais rien ne se passe exactement comme prévu pour Mbappé, qui se veut plutôt décevant.

La situation devient alarmante pour Mbappé

L’international français peine à retrouver son véritable niveau. Comme le rapporte RMC Sport, le manque d’efficacité de Kylian Mbappé en est presque alarmant. L’ancien du PSG trouve le chemin des filets toutes les 8 frappes en Liga (6 buts en 49 tentatives). À titre de comparaison, Robert Lewandowski marque tous les 3 tirs. L’attaquant du Real Madrid a d’ailleurs le pire taux de conversion de ses frappes chez les joueurs qui ont inscrit plus de 3 buts cette saison.

Le Real Madrid garde son calme

Il ne ferait pas assez d’appels dans l’axe non plus, trop souvent remplacé par Jude Bellingham dans ce rôle. Enfin, son implication défensive presque inexistante lui attire un bon nombre de critiques depuis le début de saison. Malgré tout, RMC Sport indique que le Real Madrid resterait plutôt serein face à cette situation. Carlo Ancelotti estime notamment que Kylian Mbappé a toutes les qualités pour briller au poste de numéro 9. Reste maintenant à voir si le Madrilène, qui reste sur une disette de quatre matchs, retrouvera le chemin des filets et relancera la machine ce dimanche contre Leganés.