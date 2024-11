Mercato : Le PSG va annoncer la signature d’une star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain est passé à l’action pour sécuriser l’avenir de certains membres importants de son équipe, à l’instar d’Achraf Hakimi. Le Marocain aurait d’ores et déjà signé son nouveau contrat, et il ne reste plus que l’officialisation à venir. Cela ne serait qu’une question de temps…

À l’approche du mercato hivernal, le PSG se montre déjà actif en interne. Plusieurs prolongations sont attendues, dont celle d’Achraf Hakimi, recruté à l’été 2021 aux côtés de Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. L’international marocain réalise sa meilleure saison depuis son arrivée dans la capitale et aurait d’ores et déjà signé son nouveau contrat.

Officialisation attendue pour Hakimi

Cette semaine, L’Équipe révélait qu’Achraf Hakimi s’était engagé jusqu’en juin 2029, soit pour trois saisons supplémentaires. Dimanche, l’émission Téléfoot a confirmé la tendance en expliquant que la prolongation du latéral droit serait bientôt officialisée, lui qui portait le brassard de capitaine vendredi à l’occasion de la réception du TFC (3-0).

D’autres prolongations attendues

« Jusqu’à ce que le club annonce une prolongation, je vais dire que je n’ai pas de nouvelle. Je n’ai rien à dire là-dessus », a simplement réagi Luis Enrique, interrogé sur le sujet après la victoire parisienne. D’autres annonces vont suivre puisque le PSG s’est activé pour renouveler les contrats de Vitinha et Nuno Mendes. Ce dernier devrait d’ailleurs être le prochain à apposer sa signature sur un nouveau bail.