Discussions révélées, le Paris FC passe à l’action dans un dossier brûlant !

Le Paris FC s'apprête à vivre une transformation majeure avec l’arrivée de la famille Arnault, en partenariat avec le groupe Red Bull. Au cœur de ce changement, la question cruciale du stade reste en suspens. Tandis que le Stade Charléty pourrait être réaménagé, des discussions sont déjà en cours avec le Stade Français pour un éventuel déménagement à Jean-Bouin, malgré les défis logistiques et organisationnels.

Le Paris FC se prépare à changer de dimension avec son rachat par la famille Arnault, mais où va se passer la révolution ? L’épineuse question du stade est un sujet brûlant pour l’autre club de la capitale, et il ne date pas de l’arrivée de la troisième fortune mondiale, associée au groupe Red Bull. Plusieurs pistes sont à l’étude, dont la rénovation de Charlety ou encore un déménagement du côté du stade Jean-Bouin.

Paris FC : La famille Arnault va déjà battre un énorme record https://t.co/C7ZLBjpDks pic.twitter.com/rYXx04Cj99 — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Où va jouer le Paris FC version Arnault ?

« L’équipe et les supporters sont attachés à Charléty. Moi aussi je l’apprécie, disait cette semaine Antoine Arnault, le futur boss du PFC. Réaménagé, il pourrait convenir à notre projet. L’autre option, c’est Jean-Bouin, avec ses contraintes, l’utilisation des autres équipes, le synthétique, les calendriers… On va commencer à discuter de l’opportunité de ces deux options sans en exclure une. On peut jouer à Jean-Bouin pendant que Charléty sera réaménagé. » Cependant, Le Parisien révèle ce dimanche que les discussions sont déjà entamées concernant l’enceinte située en face du Parc des Princes.

Discussions déjà en cours avec le Stade Français

Le Paris Football Club et le Stade Français discutent actuellement d’un déménagement du pensionnaire de Ligue 2 à Jean-Bouin, dont a la charge le club de rugby après en avoir obtenu la concession par la Ville de Paris. Cependant, les obstacles sont nombreux comme l’explique le quotidien francilien, évoquant notamment le calendrier à organiser avec les rencontres du PSG au Parc des Princes, la question de la pelouse, le coût du partage ou encore les différents événements extérieurs qui ont lieu dans le stade en dehors des rencontres du Stade Français.