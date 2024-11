Real Madrid : Mbappé est au plus mal, une protection est mise en place

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé traîne un spleen. Sa situation au PSG est l’une des raisons mais ses récents déboires révélés en Suède en est une autre. A tel point que la question d’une dépression de sa part se posait. Carlo Ancelotti a totalement balayé cette rumeur et au sein du club, on fait tout pour protéger son numéro 9.

La fin d’aventure de Kylian Mbappé avec le PSG a été compliquée. Luis Enrique le faisait de moins en moins jouer et depuis, il est au coeur d’un litige avec son ancien club, qui lui doit encore 55M€. Tous ces problèmes se répercutent sur ses prestations sur le terrain, loin d’être celles qu’il avait l’habitude de montrer. Mais au Real Madrid, on fait tout pour qu’il se sente le mieux possible.

Ancelotti répond à la rumeur sur la dépression de Mbappé

Avant la rencontre face à Leganés ce dimanche, Carlo Ancelotti avait été interrogé en conférence de presse sur la possible dépression de Kylian Mbappé : « Quelle question... Moi je n'ai pas l'impression qu'il ait des problèmes de santé mentale. Je le vois heureux d'être ici. Si c'est le cas, il ne le montre pas, mais je trouve que spéculer sur des problèmes de ce type est un peu moche. Il y a toujours des mauvaises passes, tous les grands attaquants sont passés par là. Mais il est motivé, heureux, moi je ne vois que cela. Il a des qualités hors du commun, ce n'est qu'une question de temps. »

Le Real Madrid protège Mbappé des bruits extérieurs

D’après Relevo, cette défense de Kylian Mbappé se voit au sein même du club. Le Real Madrid, par le biais de ses coéquipiers et de Davide Ancelotti, serait toujours aussi affectueux avec son joueur. L’idée est surtout de le protéger des bruits extérieurs, pour qu’il se concentre le plus possible sur ses performances sur le terrain.