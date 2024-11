Mbappé - Vinicius Jr : Le boss du Real Madrid annonce le «meilleur joueur du monde» en direct

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid possède des références mondiales à chaque poste. Les deux grandes vedettes de l'effectif sont bien entendu Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Florentino Perez semble avoir sa petite préférence puisqu'il a annoncé que le Brésilien était le meilleur joueur du monde lors de l'Assemblée générale du Real.

Journée très importante à Madrid ! Avant le match face à Leganes a lieu l'Assemblée générale du club madrilène. L'occasion pour Florentino Perez d'évoquer les dossiers chauds mais aussi de féliciter ses joueurs pour leurs performances réalisées en 2024, en particulier Vinicius Jr.

Pérez a tranché entre Vinicius Jr et Mbappé

Le Brésilien partage son étiquette de vedette avec Kylian Mbappé depuis l'arrivée de l'attaquant français. Néanmoins, il n'a pas perdu de crédit aux yeux de Florentino Pérez qui estime que Vinicius Jr est actuellement le meilleur joueur du monde.

«C'est le meilleur joueur du monde»

« Nous sommes fiers d'un joueur comme Vinicius. Pour nous, et pour la plupart des fans de football, c'est le meilleur joueur du monde. Cher Vini, je veux que tu saches que le madridismo est fier de toi, de tout ce que tu as dû endurer à de nombreux moments, injustement. Tout cela a fait de toi le joueur que tu es », a déclaré le président du Real Madrid lors de l'Assemblée générale. De quoi motiver encore un peu plus Kylian Mbappé.