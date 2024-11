Real Madrid : Après son transfert, Mbappé est envoyé en Angleterre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a-t-il fait le bon choix en rejoignant un Real Madrid qui n'avait pas forcément besoin de lui ? Pour Cyril Linette, la réponse est évidente. L'international français a fait une erreur en signant pour le club espagnol. Selon l'ancien responsable du PMU et de L'Equipe, un départ en Premier League aurait été plus judicieux.

Un transfert en forme de rêve pour Kylian Mbappé. Le joueur français attendait ce moment depuis le début de sa carrière et son sourire durant sa présentation traduisait une sincère joie. Mais les premiers mois de compétition se sont révélés être piégeux pour l’international français, qui peine à trouver sa place dans un collectif rodé et dans une position au sein de laquelle il peine à s’épanouir. Auteur seulement de huit buts, Mbappé est déjà au cœur des critiques, aussi en France. Ancien directeur général du PMU et de L’Equipe, Cyril Linette estime que le joueur a commis une erreur en signant au Real Madrid.

Une erreur est dénoncée

« Je ne dis pas que Mbappé court vers l’échec. Mais il a rejoint un club où figure à son poste un joueur au moins aussi fort que lui. Ça n’a aucun sens. Il aura passé sa carrière à jouer dans des clubs où il y un autre ailier gauche au moins aussi fort que lui, avec Neymar au PSG et Vinicius au Real. Il aurait pu aller en Angleterre, tenter par exemple de relancer Manchester United. Là-bas il aurait joué à son poste et aurait pu écrire une belle histoire. Je ne vois pas ce qu’il va pouvoir réussir d’exceptionnel au Real, qui le faisait déjà sans lui » a confié l’ancien rival de Vincent Labrune sur RMC.

Liverpool a tenté le coup

D’ailleurs, Liverpool a pendant longtemps lorgné sur Mbappé. « Jürgen Klopp a toujours été un grand fan de Kylian Mbappé et aurait aimé le recruter. Mais les finances de Liverpool ne le permettent pas. Il n'y a jamais eu de chances réalistes qu'ils le signent » a confié Ian Doyle, journaliste au Liverpool Echo.