OM : Le contrat à 7M€ proposé à Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les récents propos d’Adrien Rabiot dans lesquels il confiait son bonheur d’avoir rejoint l’OM, où il se sent reconnu à sa juste valeur, n’ont pas vraiment été appréciés par Mark Iuliano. L’ancien défenseur de la Juventus estime que l’international français a tout eu pour s’épanouir à Turin, jusqu’à se voir proposer un contrat à 7M€ par an.

« C’est vrai que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur. » Comme il l’a récemment confié dans un entretien accordé à DAZN, Adrien Rabiot ne regrette absolument pas son choix de s’être engagé avec l’OM l’été dernier, après son départ de la Juventus. Des propos pas vraiment appréciés par Mark Iuliano, qui a taclé le milieu de terrain âgé de 29 ans.

« Il a reçu un salaire énorme et la Juve l'a toujours défendu »

« Aujourd'hui, le joueur passe avant l'équipe. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui me rend fou. J'ai entendu Rabiot parler... Ça fait quatre ans qu'on l'attend. Je ne suis pas du genre à critiquer, mais se souvient-on de Rabiot ? Combien d'années la Juve l'a-t-elle attendu avant qu'il ne réussisse une saison ? Elle a attendu quatre ans. Il a reçu un salaire énorme et la Juve l'a toujours défendu. Je leur ai rendu visite plusieurs fois et ils l'ont vraiment traité comme Zidane », a déclaré l’ancien défenseur de la Juventus, dans des propos relayés par Tuttosport.

« La Juventus t'a proposé le même contrat de 7 millions et tu dis non quand même »

Mark Iuliano a ajouté : « La Juventus a cru en toi, t'a proposé le même contrat de 7 millions et tu dis non quand même. Maintenant, le seul endroit où il se sent compris, c'est à Marseille, alors qu'à Turin, il avait des psychologues qui le suivaient du matin au soir parce qu'il n'arrivait pas à s'intégrer. »