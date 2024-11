PSG : Une catastrophe est annoncée à Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mardi soir, le PSG va disputer un match crucial en Ligue des champions. En cas de nouvelle défaite face au Bayern Munich, le club parisien compromettrait sérieusement ses chances de qualification. Questionné sur ce duel, Lothar Matthäus, légende du football allemand et Ballon d'Or 1990, a pris position sans grande hésitation.

Le PSG va devoir apprendre à gagner s’il souhaite se qualifier pour la prochaine phase de la Ligue des champions. Mais s’avance devant lui l’un des outsiders de la compétition, le Bayern Munich qui s’appuie sur la redoutable efficacité d’Harry Kane. Questionné sur ce choc, Lothar Matthäus considère que la formation allemande est légèrement favorite.

Le Bayern Munich encore au-dessus ?

« Si le PSG dispose de ressources financières plus importantes que le Bayern grâce au Qatar, il accuse encore un retour sur le plan sportif. Le PSG est un club jeune qui doit encore grandir et progresser pour arriver là où il doit être » a lâché le Ballon d’Or 1990.

« Le Bayern va gagner »

Pour la légende allemande, il ne fait aucun doute que le Bayern Munich remportera ce match. « Le Bayern va gagner car l’équipe est plus compacte et plus disciplinée » a déclaré Matthäus au cours d’un entretien accordé au Journal du Dimanche. Un tel scénario serait vécu comme une catastrophe au PSG.