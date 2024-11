Mercato - OM : Il claque la porte, Guendouzi ne s’en remet pas

Arnaud De Kanel

Inquiet de la tournure que prenait le mercato estival, Jorge Sampaoli démissionnait de son poste d'entraineur de l'OM en 2022. Un départ qui avait fait l'effet d'une bombe dans le vestiaire où l'Argentin était très apprécié, notamment de Mattéo Guendouzi qui l'a vécu comme un déchirement.

Entraineur de l'OM pendant un an et demi, Jorge Sampaoli avait démissionné de son poste car ses attentes sur le recrutement étaient à des années lumières des projets des dirigeants olympiens. Forcément, cette décision avait choqué le vestiaire qui pensait redémarrer la saison avec Sampaoli. Mattéo Guendouzi avait été très affecté.

«Ça m’a fait vraiment très mal qu’il s’en aille»

« Sampaoli ? Une rencontre exceptionnelle, et ça m’a fait vraiment très mal qu’il s’en aille en fin de saison. C’était très, très, très, très fort. Et le marqueur, on y revient, c’est que tu peux demander à tous les joueurs présents dans l’effectif cette saison-là, tout le monde a pris du plaisir. Sampaoli te donne envie de croire à sa philosophie, à sa vision du foot, et il avait aussi, je pense, les pièces parfaites pour y répondre », a déclaré Mattéo Guendouzi dans un entretien accordé à So Foot. Grand admirateur de Jorge Sampaoli, l'ancien joueur de l'OM promet de suivre la nouvelle aventure de l'entraineur argentin en Ligue 1 sur le banc du Stade Rennais.

Guendouzi va suivre Sampaoli à Rennes

« Je regardais déjà pas mal la Ligue 1, mais je vais encore plus suivre les matchs de Rennes maintenant, c’est une certitude. C’est top pour le championnat qu’il soit de retour, et je sais que ça peut faire quelque chose de grand si tous les joueurs acceptent de le suivre », a ajouté Mattéo Guendouzi. Premier épisode de la saga Sampaoli à Rennes ce dimanche à 15h avec un déplacement périlleux sur la pelouse du LOSC, tombeur du Real Madrid et de l'Atletico Madrid en Ligue des champions.