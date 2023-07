Mbappé remplacé par Dembélé, le PSG court à la catastrophe

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG s'active en coulisses pour s'attacher les services d'Ousmane Dembélé, la finalisation de l'opération serait imminente. Le probable recrutement de l'actuel joueur du FC Barcelone ne fait pas l'unanimité. Daniel Riolo a réagi sur Twitter et n'a pas caché sa stupéfaction quant au choix de la direction du PSG.

Le PSG entend frapper fort. Le club de la capitale négocie intensément avec Ousmane Dembélé depuis ces dernières heures afin que le joueur de 26 ans vienne renforcer l'effectif de Luis Enrique. Ce dernier apprécie particulièrement le profil de l'ailier barcelonais. Une clause de 50M€ est valable jusqu'au 31 juillet inclus.

«Il va vraiment signer Dembele 5 ans ? 5 ans ??»

Connu pour ses avis tranchés notamment sur le PSG, Daniel Riolo ne s'est pas fait prier pour réagir sur Twitter à l'arrivée imminente d'Ousmane Dembélé : « Et donc parce que le pire président de l’histoire du foot n’apprend rien, il va vraiment signer Dembele 5 ans ?? 5 ans ?? » , avant d'évoquer les négociations autour du départ de Kylian Mbappé et les exigences financières des parisiens : « Et par ailleurs il veut 200M€ pour un joueur libre dans un an ? Mais à part les demeures qui errent sur Twitter qui croit vraiment a toute cette com’ foireuse ? »

Dembélé à un pas du PSG

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024, Ousmane Dembélé représente une opportunité de marché intéressante. D'autant plus qu'une clause libératoire de 50M€ est en vigueur jusqu'au 31 juillet inclus avant de passer à 100M€ le 1er août. Le PSG, qui se montre comme le club le plus pressant, a donc l'ambition de recruter l'international français avant la fin du mois afin d'économiser une somme importante. Le club catalan n'aura par définition pas son mot à dire puisqu'il s'agit d'une clause libératoire. À Ousmane Dembélé de trancher sur son avenir. Si le joueur de 26 ans ne rejoint pas les rangs du club parisien, des négociations autour d'une prolongation au Barça devraient reprendre dans la foulée.