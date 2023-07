«C’est une blague», il hallucine après ce coup à 1Md€ du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien coach du FC Barcelone, Luis Enrique voudrait piocher dans son ancienne équipe pour renforcer le PSG. Selon plusieurs sources, le nouvel entraîneur du PSG aurait des vues sur Ousmane Dembélé, mais aussi sur Pedri, dont la clause libératoire est estimée à 1Md€. Mais en Espagne, on préfère prendre ces informations avec des pincettes.

Passé par le FC Barcelone entre 2014 et 2017, Luis Enrique a gardé des attaches en Catalogne. Le nouvel entraîneur du PSG connaît bien la formation catalane et pourrait se servir d'elle pour renforcer le PSG cet été. Par exemple, le technicien penserait à Ousmane Dembélé pour remplacer Kylian Mbappé.

Le clan Mbappé lâche une annonce au Real Madrid, le PSG va halluciner https://t.co/V7rE4Xcduy pic.twitter.com/POxZcegA8j — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Pedri annoncé comme la priorité de Luis Enrique

Plus surprenant, Luis Enrique aurait, également, coché le nom de Pedri selon les informations de PSG Community . Mais ce dossier apparaît comme irréalisable étant donné que la clause libératoire du joueur s'élève à 1Md€.

« Je ne crois pas à cette information »