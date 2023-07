Mercato : Le PSG embarqué dans un dossier à 100M€, catastrophe en vue

Jean de Teyssière

Vendredi, le mercato du PSG s'est de nouveau enflammé lorsque la piste menant à Ousmane Dembélé a été dévoilée par la presse française. Comme toujours, un jeu de poker menteur s'installe et la vérité est dure à détenir. Néanmoins, le FC Barcelone espère tirer de cette envie un avantage conséquent, qui pourrait bien bouleverser les plans parisiens puisque le club catalan aimerait réinvestir la somme empochée pour s'attacher les services de Bernardo Silva...

Avec le départ de Lionel Messi et la mise à l'écart de Kylian Mbappé, le PSG est obligé de se renforcer offensivement afin de pouvoir être compétitif cette année. Luis Enrique, le nouvel entraîneur, tente d'insuffler un souffle nouveau et les joueurs semblent adhérer à la nouvelle philosophie de jeu, même si les résultats amicaux ne le laissent pas encore apercevoir. Et offensivement, le PSG a deux pistes, mais l'une d'elles pourrait bien sonner le glas de l'autre...

Le Barça prêt à négocier pour Dembélé...

Le PSG aimerait faire d'Ousmane Dembélé un joueur du PSG. L'international français se serait même déjà mis d'accord avec le PSG pour un contrat de 5 ans selon les informations de la presse française, tandis que les médias espagnols expliquent que rien n'est encore fait. Selon AS , le FC Barcelone serait d'accord pour vendre Dembélé mais seulement à partir du 1er août. Car avant, sa clause libératoire est de 50M€, dont la moitié ira dans les poches du joueur et de son agent. Tandis que si le Barça arrive à temporiser jusqu'au 1er août, cette clause sera de 100M€. Une somme qui sera d'ailleurs très bien réinvestie...

...pour acheter Bernardo Silva