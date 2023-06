EXCLU - Mercato : Le plan du PSG pour Bernardo Silva

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a coché le nom de Bernardo Silva pour cet été. Un dossier qui sent bon puisque le Portugais est très intéressé par le projet parisien. Paris se tient prêt à faire partir une offre !

Le mercato a démarré. Plus tôt que d’ordinaire, la fenêtre des transferts est déjà bouillante avec des annonces quasi quotidiennes. Sergio Ramos, Marco Asensio, Lionel Messi, Éden Hazard et maintenant Karim Benzema, les plus grandes stars sont sur le marché. Et le PSG va être un acteur clé de cet été qui promet d’être historique.

Asensio, c’est fait

Le premier dossier des Parisiens, outre Milan Skriniar qui arrivera libre dans quelques semaines, c’est celui de Marco Asensio. En exclusivité mondiale, le10sport.com indiquait le 26 mai que l’Espagnol était tout proche du PSG. Selon nos sources, plus aucun obstacle ne se dresse sur sa venue à Paris. Marco Asensio va signer un contrat de quatre saisons. Et une autre étoile du foot européen, Bernardo Silva, pourrait suivre.

Manchester City est au courant pour le PSG

Dossier prioritaire du PSG, Bernardo Silva est la prochaine cible de Luis Campos. Après avoir tenté de partir en 2022, le Portugais a fait savoir à ses dirigeants qu’il était toujours dans l’état d’esprit de quitter Manchester City. Comme nous l’avons révélé, le PSG a d’ailleurs fait connaître ses intentions, auprès du joueur comme des Citizens. Après les démarches officielles, l’heure est venue de transmettre une première offre...

Paris va transmettre une offre

Selon nos informations exclusives, le PSG va transmettre une première offre de transfert à Manchester City pour Bernardo Silva. Elle ne sera transmise qu’après la finale de la Ligue des Champions disputée par les Citizens . Le Portugais peut en effet signer un triplé historique (Premier League, FA Cup, Ligue des Champions) avant de partir vers d’autres horizons…

Bernardo Silva veut Paris

Soucieux de relever un nouveau challenge après des années fantastiques sous les ordres de Pep Guardiola, Bernardo Silva est très attiré par le projet du PSG. Retrouver Kylian Mbappé et Luis Campos lui plaît beaucoup. Et puisque son rêve de jouer au Barça est impossible, le club catalan n’ayant pas l’argent pour payer son transfert et son salaire, l’alternative parisienne est la meilleure à ses yeux. Reste à connaître le montant souhaité par Manchester City qui s’est opposé une première fois au départ de son joueur il y a un an et qui ne devrait pas, cette fois, lui barrer la route.