EXCLU - Mercato : Le PSG avance bien pour Marco Asensio !

En fin de contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio continue de discuter d’une possible prolongation avec le club merengue. En parallèle, plusieurs écuries tentent de le récupérer, libre. Parmi elles, il y a bien le Paris Saint-Germain. Et Paris pousse fortement pour le milieu de terrain espagnol…

Dans quelques semaines, Marco Asensio verra son contrat avec le Real Madrid prendre fin. Jusqu’à présent, toutes les discussions pour prolonger avec les Merengue n’ont pas abouti. Ses représentants ont prévu de nouveaux rendez-vous dans les jours à venir. Et du côté des Madrilènes, on reste confiant quant à la possibilité de voir Asensio prolonger et poursuivre son aventure dans la capitale espagnole. Mais la concurrence est rude face à l’opportunité de signer un tel joueur, libre. D’autant plus que celui-ci est à l’écoute. Prêt à partir si un challenge le séduit.

Le PSG avance ses pions

Parmi les clubs intéressés par Marco Asensio, on retrouve le PSG. Révélée par Média Foot en décembre dernier, la piste est effectivement concrète du côté de Luis Campos. Selon nos sources, le dossier connaît même une belle avancée en coulisses. Paris semble en bonne place. Si rien n’est encore acté pour Marco Asensio et ses représentants, qui souhaitent aller au bout des discussions avec le Real Madrid et écouter toutes les autres offres éventuelles, le PSG a marqué des points ces derniers temps.

Paris à l’affût des opportunités

Marco Asensio est typiquement le genre de dossier suivi par Luis Campos ces derniers mois. Des joueurs techniques, talentueux, expérimentés et à moindre frais. Car depuis son arrivée, le Portugais doit composer avec un budget « serré ». Les dépenses de deux dernières saisons, avec l’arrivée de nouvelles stars comme Lionel Messi et la prolongation XXL de Kylian Mbappé, pèsent lourd sur la structure financière du club. En signant à Paris, Luis Campos savait qu’il faudrait composer avec ce paramètre économique. Le voilà donc à l’affût des opportunités de marché, comme le dossier Marco Asensio peut l’être.