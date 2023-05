Mbappé - PSG : Incroyable, une confrontation avec l’émir du Qatar est réclamée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Espagne se prend au jeu. Kylian Mbappé aurait refusé de prolonger son contrat avec le PSG d'une saison supplémentaire et il n'en fallait pas plus pour éveiller l'intérêt de la presse espagnole. L'un d'eux, Tomás González Martín, a directement interpellé la star parisienne, lui demandant de prendre son courage à deux mains et de confronter l'émir du Qatar.

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait annoncé Kylian Mbappé il y a quelques semaines. Mais la prochaine saison pourrait être sa dernière occasion. En effet, le joueur aurait refusé de prolonger son contrat avec le PSG d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Autrement dit, Mbappé sera libre de négocier avec l'équipe de son choix dans les prochains mois et l'option Real Madrid est, de nouveau, évoquée.

Mbappé - PSG : Un drame est annoncé ! https://t.co/AOq9usImCs pic.twitter.com/X5z8JR8Bqo — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Son départ au Real Madrid est réclamé

En Espagne, certains se prennent à rêver d'une arrivée de Mbappé, possiblement cet été. Mais pour cela, le joueur va devoir forcer son départ et annoncer sa décision aux dirigeants du PSG, notamment à l'émir du Qatar. Journaliste pour El Debate, Tomás González Martín a adressé un message clair à Mbappé.

« Il doit avoir ce courage, qu'il n'a jamais eu »