«Ça me rapporte peu d’argent», la révélation de Pierre Ménès !

Après ses années en tant que journaliste sportif sur Canal+, c’est désormais sur sa chaine Youtube que Pierre Ménès fait entendre sa voix. Ça fait un moment maintenant qu’il publie des vidéos et les vues s’accumulent. De quoi lui permettre de bien gagner ? Le principal intéressé s’est exprimé sur cet aspect financier.

C’est novembre 2021 que Pierre Ménès décidait de créer sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot. Plus de trois ans après, le journaliste sportif a déjà posté plus de 1200 vidéos et accumulé plus de 21 millions de vues. De quoi lui permettre de faire rentrer un peu d’argent ? Visiblement, les revenus ne seraient pas énormes pour Pierre Ménès sur Youtube.

« Je ne sais pas si c’est super, si c’est moyen, si c’est médiocre »

C’est justement lors d’une vidéo sur la plateforme que Pierre Ménès a été interrogé sur le « succès » de sa chaine Youtube. Ce à quoi le journaliste sportif a répondu : « Je m’attendais au succès de ma chaine Youtube ? Je ne sais même pas si c’est un succès. Ça fait 21 millions de vues en 3 ans, je n’ai aucun point de comparaison, je ne sais pas si c’est super, si c’est moyen, si c’est médiocre, si c’est incroyable. Je n’ai pas d’idée ».

« Ça me rapporte pour l’instant assez peu d’argent »

« Tout ce que je vois c’est que ça me prend de plus en plus de temps. Je ne me plains pas, c’est moi qui le décide et ça me rapporte pour l’instant assez peu d’argent », a ensuite conclu Pierre Ménès.