Mbappé retrouve son premier amour, l'annonce tant attendue !

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Absent en octobre et en novembre, Kylian Mbappé est de retour avec les Bleus. Heureux de revenir à Clairefontaine, le capitaine tricolore a fait une annonce sur les réseaux sociaux.

Après l'Euro 2024, Kylian Mbappé a participé au rassemblement de l'équipe de France du mois de septembre. Toutefois, le capitaine des Bleus était absent en octobre et en novembre.

Mbappé annonce son retour avec la France

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs convoqués pour les deux premiers matchs de l'année 2025. Pour affronter la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de rappeler Kylian Mbappé. Sur son compte Instagram, le numéro 9 du Real Madrid a fait part de son immense bonheur de revenir jouer pour les Bleus. « BACK (de retour) en équipe de France », a écrit Kylian Mbappé sur une photo de lui portant la tenue domicile tricolore.

«Mon amour pour l’équipe de France n’a pas bougé»

Lors d'un entretien accordé à Clique le 8 décembre, Kylian Mbappé avait déjà annoncé qu'il avait hâte de reporter le maillot de la France, affirmant que cette équipe était au-dessus de toutes les autres pour lui. « L’équipe de France, ça a toujours été le plus haut grade du foot, j’ai toujours dit qu’il n’y avait rien de plus important, mon amour pour l’équipe de France n’a pas bougé, ça me manque, car ça fait longtemps que je n’y ai pas été », a confié l'attaquant de 26 ans sur Canal+.