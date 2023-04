Mercato - PSG : Une option crédible pour un départ de Mbappe en juin

Alexandre Higounet

Alors que le média espagnol AS a apporté de nouveaux éléments en début de semaine sur le dossier Mbappe, fermant toute possibilité de départ de l’attaquant parisien cet été, il existe cependant bien un cas de figure dans lequel le PSG pourrait ouvrir la porte à son attaquant en fin de saison. Explication.

En début de semaine, le quotidien sportif espagnol AS a fait le point sur le dossier Kylian Mbappe. Selon les informations du média, le PSG ne compte pas se séparer de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale voudrait s'appuyer sur le champion du monde 2018 pour développer son projet sportif. En soit, les informations du quotidien n’apparaissent pas réellement nouvelles tant il apparaît clair que le club parisien n’entend pas lâcher son attaquant français cet été, quand bien même il n’a plus qu’un an de contrat.

Départ obligatoire du PSG, une agente conseille Mbappé https://t.co/HIm9gXB5IM pic.twitter.com/x1uDuZhNmH — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Le Real a compris que le PSG ne le lâcherait pas cet été

Cependant le fait qu’un quotidien madrilène comme AS sorte ces informations tend à confirmer que du côté du Real Madrid, on a bel et bien intégré qu’il ne servait strictement à rien de programmer une offensive cet été, que cela constituerait une pure perte de temps. Dans ces conditions, il n’existe a priori aucune réelle option pour un départ de Kylian Mbappe cet été.

Mais si MU est racheté par les Qataris…

A l’analyse, il en existe pourtant bien une. Un cas de figure où les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain pourraient accepter de vendre Mbappe à un an de la fin de son contrat. En cas de rachat de Manchester United par un autre fond qatari, qui s’il n’a pas officiellement de lien avec QSI, propriétaire du PSG, reste obligatoirement dans le giron de Doha, un axe PSG-MU pourrait rapidement voir le jour. Et à l’heure où MU est en quête d’un buteur de niveau mondial, l’hypothèse qu’un accord intervienne entre les deux clubs pour le transfert de Mbappe cet été apparaît crédible. Si Mbappe restait dans le giron qatari, QSI regarderait forcément différemment son éventuel transfert : là où il n’était pas acceptable dans l’hypothèse d’une signature à Madrid, il pourrait être vu comme l’opportunité pour le PSG d’encaisser un gros montant sur son départ (autour de 200 millions d’euros) sans prendre le risque de le perdre à coût zéro l’été suivant. Un montant qui permettrait, conjugué au départ de Messi libre, de rebâtir une équipe plus équilibrée et compétitive pour une victoire en C1.