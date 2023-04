Réunion au sommet pour une vente à l’OM

La rédaction

Prêté cette saison par l’OM à la Juventus de Turin, Arkadiusz Milik possède dans son contrat, une option d’achat estimée à hauteur de 7 M€. L’attaquant polonais de 29 ans pourrait d’ailleurs rejoindre définitivement la Vieille Dame, qui semble satisfaite de son apport cette saison. L’agent du joueur doit même se rendre à Turin la semaine prochaine.

Arrivé à l’OM lors de l’été 2021 en prêt, Arkadiusz Milik avait définitivement rejoint le club phocéen en provenance de Naples en 2022 pour un transfert évalué à 8 M€. Malgré quelques buts inscrits sous les couleurs marseillaises, le Polonais avait été prêté l’été dernier à la Juventus, avec qui ce dernier semble avoir retrouvé des couleurs, comme en témoignent ses 8 buts cette saison toute compétition confondue.

L’agent de Milik va se rendre à Turin en vue d’un transfert

Le joueur prêté par l’OM s’est montré utile chez les Bianconeri , notamment lorsque Dusan Vlahovic l’attaquant vedette de l’équipe turinoise, était blessé. Ainsi, selon les informations de Goal , l’agent d’Arkadiusz Milik, David Pantak, devrait se rendre à Turin la semaine prochaine afin de négocier un potentiel transfert. Pour rappel, un potentiel départ du joueur de 29 ans pourrait rapporter 7 M€ à l’OM, plus 2 M€ de bonus.

Bonne relation entre la Juve et l’OM