L’OM tente un joli transfert, le RC Lens va tout gâcher

Prêté par Manchester City jusqu’à la fin de la saison, Issa Kaboré ne devrait pas être conservé par l’OM. Pour le remplacer, le club marseillais suivrait à un joueur de Ligue 2, Kevin Van Den Kerkhof, qui évolue au SC Bastia. Cependant, les Olympiens ne seraient pas les seuls sur le coup, puisque le RC Lens s’intéresserait au latéral âgé de 27 ans.

Comme l’indiquait Florent Germain, journaliste de RMC Sport , récemment, l’OM n’aurait pas l’intention de conserver Issa Kaboré la saison prochaine. Le latéral burkinabé est prêté par Manchester City jusqu’en juin et les Olympiens ont une option d’achat qui serait d’environ 20M€ pour le recruter définitivement, qu’ils n’auraient pas l’intention de lever.

L’OM suit Kevin Van Den Kerkhof

L’OM risque donc de lui chercher un remplaçant cet été et aurait d’ores et déjà une idée en tête. En effet, Le Phocéen indique que les Marseillais suivent Kevin Van Den Kerkhof, un intérêt confirmé par l’agent du joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le SC Bastia, le latéral âgé de 27 ans a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Le RC Lens également intéressé