Mercato : L’OM lâche 8M€, «fiasco total»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Définitivement recruté par l’OM lors du dernier mercato estival après une première saison en prêt, Cengiz Ünder est considéré comme un titulaire à part entière dans le onze actuel d’Igor Tudor. Pourtant, l’international turc n’arrive pas à trouver son rythme de croisière, et certains observateurs pointe du doigt son rendement.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a dû payer les options d’achat obligatoires de plusieurs membres de son effectif, et c’est ainsi que Mattéo Guendouzi (11M€), Pau Lopez (12M€) et Cengiz Ünder (8,5M€) ont été définitivement transférés au sein du club phocéen après leur saison en prêt comme convenu.

Ünder enchaine avec Tudor

Dans le système actuel choisi par Igor Tudor, Cengiz Ünder occupe un rôle majeur dans l’animation offensive, en soutien d’Alexis Sanchez. Auteur de 2 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’international turc alterne le bon et le moins bon, et alors que l’OM traverse une période délicate et a calé dimanche contre le FC Lorient (0-0), Ünder se retrouve logiquement critiqué.

« C’est peanuts »