Un nouveau transfert est préparé par le PSG, il fait une grande annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Déjà focalisé sur le mercato estival qui approche, le PSG veut se renforcer en défense. L’arrivée de Milan Skriniar est déjà bouclée mais Paris voudrait encore piocher à l’Inter Milan. En effet, Alessandro Bastoni, 23 ans seulement, aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens.

Le PSG va devoir s’activer rapidement pour le mercato estival. Sorti de la Ligue des Champions et de la Coupe de France dès les huitièmes de finale, le club de la capitale doit rebâtir son effectif pour espérer faire mieux l’an prochain. Luis Campos le sait, il va devoir être plus inventif cet été pour que le PSG soit compétitif.

Bastoni intéresse le PSG

Même si la signature de Milan Skriniar est déjà acquise, le PSG envisage de recruter d’autres joueurs à ce poste. Et c’est toujours à l’Inter Milan que Paris pourrait aller se servir car comme l’a révélé Tuttosport , les dirigeants parisiens s’intéressent à Alessandro Bastoni.

🚨#EXCL | Paris Saint-Germain are planning to check on the situation of Inter Milan's 23-year-old Italian defender Alessandro Bastoni. 🇮🇹 🔵 #IMInter 🔴 #PSG pic.twitter.com/Z25wOWiUhH — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 10, 2023

«L'aspect renouvellement ne me préoccupe pas»