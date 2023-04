PSG : Mbappé réclame un transfert, un protégé de Deschamps a tout gâché

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’été dernier, le PSG s’est considérablement renforcé au milieu de terrain. Kylian Mbappé voulait voir Aurélien Tchouaméni débarquer à Paris mais il a été devancé par Eduardo Camavinga qui l’a poussé à venir au Real Madrid. L’ancien joueur du Stade Rennais est revenu sur l’arrivée de Tchouaméni.

En mai dernier, lorsqu’il a prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé avait reçu plusieurs promesses dont celle d’un gros mercato. L’attaquant français avait plusieurs pistes en tête, notamment Aurélien Tchouaméni. Auteur d’une très grosse saison avec l’AS Monaco, l’international français avait la cote sur le marché des transferts.

Courtisé par le PSG, Tchouaméni a préféré le Real Madrid

Mais malgré l’intérêt du PSG et le rôle joué par Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni a décidé de rejoindre le Real Madrid. Et Eduardo Camavinga, son coéquipier en équipe de France, n’y est pas pour rien…

Camavinga l’a convaincu