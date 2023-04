Révolution au PSG, un vieux problème de QSI enfin résolu ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis de nombreuses années, les jeunes issus du centre de formation ont le plus grand mal à s'installer au sein de l'équipe première du PSG, en raison de la concurrence. Ces derniers préfèrent s'exiler afin de retrouver du temps de jeu et poursuivre leur progression. Mais depuis le début de la saison, Christophe Galtier offre sa chance aux plus jeunes et cela devrait continuer la saison prochaine.

C'est l'un des vieux soucis du projet QSI, la fuite des talents. Depuis de nombreuses années, plusieurs joueurs prometteurs décident de changer d'air et de fuir la capitale en raison du manque de perspective. En effet, il est difficile pour ces éléments de se frayer une place en Ligue 1 en raison de la concurrence de stars. Pour poursuivre leur progression, certains ont quitté le PSG et ont réussi à s'imposer à l'étranger. On peut citer les cas de Kingsley Coman, Moussa Diaby ou encore Christopher Nkunku.

C'est confirmé, le PSG compte s'appuyer sur ses jeunes

Mais conscient de ce souci, le duo Luis Campos/Christophe Galtier a pris la décision de lancer certains jeunes cette saison comme Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu, Ilyes Housni ou encore Ismaël Gharbi. Et cette mise en avant devrait se poursuivre la saison prochaine, malgré le départ probable de l'entraîneur parisien. Selon les informations d 'As , les dirigeants souhaitent s'appuyer, à l'avenir, sur les joueurs issus du centre de formation.

Galtier pas tendre avec les jeunes