Ce transfert du PSG plombé par un clash ?

Alors que le PSG voudrait s'offrir les services de Jean-Clair Todibo cet été, tout pourrait tomber à l'eau à cause de Christophe Galtier. En effet, le coach parisien a eu un clash avec le défenseur de l'OGC Nice ce samedi soir. Mais heureusement pour la direction du PSG, elle aurait des raisons d'être rassurée sur ce dossier.

Malgré l'arrivée de Milan Skriniar (Inter Milan), prévue à l'issue de son contrat le 30 juin, le PSG voudrait s'offrir les services d'un autre défenseur central. Selon les informations de Foot Mercato , Luis Campos aimerait boucler la signature de Jean-Clair Todibo, qui réalise des merveilles cette saison du côté de l'OGC Nice, lors du prochain mercato estival.

Le PSG veut recruter Todibo

Toutefois, le transfert de Jean-Clair Todibo vers le PSG pourrait être plombé par Christophe Galtier, qui a eu un clash avec le joueur ce samedi soir. En effet, les deux hommes ont eu une prise de bec après le choc entre les Parisiens et les Aiglons à l'Allianz Riviera.

Un clash entre Galtier et Todibo