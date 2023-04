Le mercato du PSG se dessine, un nouveau joueur de Deschamps suivi

La rédaction

En quête de renouveler un effectif vieillissant, Luis Campos commence déjà à préparer le mercato estival du Paris Saint-Germain. Après avoir eu le feu vert de l'UEFA et du fair-play financier, le club de la capitale pourra réaliser un mercato à la hauteur de ses ambitions. Et ça commencerait par Jean-Clair Todibo dont le profil intéresse fortement Luis Campos.

Presnel Kimpembe blessé, Marquinhos plus aussi impérial qu'avant, Sergio Ramos vieillissant... Les défenseurs centraux du PSG ne sont plus aussi forts qu'avant. Avec l'arrivée prochaine de Milan Skriniar en provenance de l'Inter Milan, le PSG chercher aussi à amener de la jeunesse et jette donc son dévolu sur le défenseur central niçois, Jean-Clair Todibo, récemment devenu international français.

Todibo coche toutes les cases de Campos

Selon Foot Mercato , Jean-Clair Todibo cocherait toutes les cases de Luis Campos. Le défenseur central français est un international français, jeune et il dispose d'une marge de progression intéressante. Tout ce que Campos aimerait faire venir au PSG.

Une offensive à prévoir rapidement ?