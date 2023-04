Le mercato approche, le PSG fait face à un gros problème

Hugo Chirossel

La fin de la saison se rapproche et le PSG a d’ores et déjà commencé à préparer son mercato estival. Du mouvement est attendu au sein de l’effectif parisien et Luis Campos auraient l’intention de cibler des jeunes talents français afin de construire le nouveau projet du club de la capitale. Cependant, ces dossiers sont compliqués à concrétiser.

Après un dernier mercato estival décevant, Luis Campos va essayer de se rattraper lors du prochain marché des transferts. Le conseiller sportif du PSG aurait fixé quelques critères. Il souhaiterait notamment recruter des jeunes talents français, physiques et irréprochables mentalement, comme l’indiquait Le Parisien dernièrement.

C’est annoncé, le PSG peut les traumatiser sur le mercato https://t.co/pSFtzXuP0X pic.twitter.com/M9F9GzQcub — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

Le PSG veut recruter des joueurs français

Dans cette optique, plusieurs noms ont été liés au PSG ces derniers jours. Le club de la capitale s’intéresserait à Khéphren Thuram, Randal Kolo Muani ou bien Manu Koné. La direction parisienne penserait également à un retour de Moussa Diaby, tandis qu’Adrien Rabiot, en fin de contrat avec la Juventus, pourrait également revenir au PSG.

Des pistes très onéreuses