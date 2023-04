Le PSG a fait une folie avec Mbappé, il peut souffler

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours surveillé par l’UEFA et le fair-play financier, le PSG vient de recevoir une bonne nouvelle. En effet, un an après la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale n’aura pas à comptabiliser la prime à la signature de 180M€ dans son bilan de 2023 puisqu’elle l’était dans celui de 2022.

Le feuilleton aura duré des mois et le PSG a fini par avoir le dernier mot. Alors qu’il arrivait en fin de contrat l’été dernier et qu’il était courtisé avec insistance par le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement prolongé son bail avec le club de la capitale. Une satisfaction énorme pour Paris qui avait décidé de construire son projet autour de l’attaquant français. Et pour rester, Mbappé s’est vu offrir un salaire colossal.

La prime à la signature de Mbappé a été comptabilisée en 2022

Au-delà de ses émoluments qui grimpent à 60M€ l’année, Kylian Mbappé a également touché une prime à la signature. Mais à en croire les informations du journal Le Parisien , les 180M€ que Mbappé doit percevoir seront versés en trois fois. Cependant, l’intégralité de la somme a été comptabilisée sur le bilan 2022, ce qui permet au PSG de réduire les dépenses sur l’année 2023. Une excellente nouvelle en vue du fair-play financier qui ne lâche pas Paris.

Une bonne nouvelle pour le mercato

Ce n’est pas une nouveauté, le PSG est un club surveillé avec insistance par l’UEFA. Habitué à claquer des gros montants sur le mercato, le club de la capitale est moins libre depuis quelques saisons, la faute à une balance pas du tout équilibrée. Alors tout ce qui est à prendre est positif pour le PSG, notamment pour 180M€. A présent, c’est à Luis Campos d’utiliser intelligemment la belle enveloppe mercato qu’il devrait avoir. Et il y a du boulot vu les carences de l’effectif…