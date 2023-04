L'OM veut son Mbappé, une offre colossale va partir

Amadou Diawara

Epoustouflant avec le Stade de Reims cette saison, Folarin Balogun talonne Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Ce qui n'a pas échappé à l'OM, emballé par l'idée de boucler le transfert du crack anglais cet été. Toutefois, le LOSC serait prêt à payer le prix fort pour devancer le club marseillais sur ce dossier.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, Folarin Balogun est parti chercher du temps de jeu au Stade de Reims. Prêté pour une durée d'une saison en Champagne-Ardenne, le buteur de 21 ans a fait le bon choix. En effet, Folarin Balogun excelle depuis sa signature au Stade de Reims. Et alors qu'il a déjà inscrit 18 réalisations en Ligue 1 (en 29 matchs joués), l'international anglais U21 peut se vanter de n'être qu'a une longueur de Kylian Mbappé (19 buts en 26 rencontres disputées), le joueur le plus prolifique du championnat.

L'OM veut s'offrir Folarun Balogun

Alerté par les performances de Folarun Balogun au Stade de Reims cette saison, l'OM aimerait grandement s'offrir ses services lors du prochain mercato estival. Toutefois, Pablo Longoria ne serait pas seul sur ce dossier, loin de là.

Le LOSC va casser sa tirelire pour Balogun