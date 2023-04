L'OM rêve d'un buteur, la guerre est déclarée

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de Reims depuis le début de saison, Falorun Balogun aurait tapé dans l'oeil de l'OM, qui aimerait boucler un transfert dès cet été. Toutefois, Pablo Longoria devrait se frotter au LOSC, à l'AS Monaco et à l'AC Milan pour le transfert du buteur de 21 ans.

Arrivé au Stade de Reims lors du dernier mercato estival, Folarun Balogun ne cesse d'impressionner en Ligue 1. En effet, le buteur prêté par Arsenal enchaine les prestations de haut volée, ayant inscrit 18 réalisations en 29 matchs joués cette saison. Ce qui n'a pas échappé à l'OM.

L'OM en pince pour Balogun

Alors que Falorun Balogun brille sous les couleurs du Stade de Reims depuis sa signature, l'OM serait totalement tombé sous son charme. En effet, Pablo Longoria verrait d'un très bon oeil l'idée de boucler le transfert de l'attaquant anglais de 21 ans. Toutefois, le président de l'OM serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Le LOSC, l'AS Monaco et l'AC Milan à l'affût ?