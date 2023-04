L’OM affiche son émotion après un drame

Arnaud De Kanel

Les joueurs de l'OM avaient la tête ailleurs dimanche soir face à Lorient. Quelques heures auparavant, le club avait appris l'effondrement d'un immeuble à Marseille qui a fait plusieurs disparus. Dimitri Payet et Igor Tudor sont apparus très marqués au moment d'en parler devant les caméras.

Le climat qui entourait la rencontre entre l'OM et Lorient était très lourd. En effet, un immeuble s'était effondré dans la nuit de samedi à dimanche faisant deux morts et encore plusieurs disparus. Dimitri Payet et Igor Tudor étaient bien évidement au courant de cette tragédie et ils ont tenu à adresser leur soutien aux victimes.

«J’espère qu’on retrouvera tout le monde»

Dimitri Payet porte Marseille dans son coeur et ce drame ne l'a pas laissé insensible. « C’est la première chose que j’ai vue ce matin au réveil. On a essayé de suivre un peu ça jusqu’à l’arrivée à Lorient. Il y a des recherches et des disparus. J’espère qu’on retrouvera tout le monde ou le maximum possible. Bien évidemment que l’Olympique de Marseille, l’équipe et moi-même, on apporte tout notre soutien à ceux qui ont été touchés et ceux qui sont dans l’attente ce soir », a confié le Réunionnais dans des propos rapportés par RMC Sport . Igor Tudor a emboité le pas en conférence de presse.

«C’est une chose très triste»