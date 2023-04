«Plus possible», c’est fini pour Payet à l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Engagé avec l’OM jusqu’en 2024, Dimitri Payet dispose d’un temps de jeu très limité et n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor cette saison. D’ailleurs, un ancien joueur du club phocéen estime qu’il n’apparaît forcément indispensable de le conserver au sein de l’effectif vu ce qu’il coûte au club.

Cette saison, Dimitri Payet fait l’objet d’un double statut pour le moins particulier : celui de capitaine de l’OM, mais également d’éternel remplaçant. Dans le système actuel mis en place par l’entraîneur Igor Tudor, l’international français a perdu sa place de titulaire, et son avenir fait couler beaucoup d’encre avec un contrat qui court jusqu’en 2024 à l’OM.

Payet ne veut pas bouger

En décembre dernier, dans les colonnes de La Provence, Dimitri Payet mettait les choses au clair quant à son avenir : « Il est hors de question de partir ? Exactement. Même s’il y a des sollicitations, un peu de tout, j’ai dit et je redis que je ne veux pas partir », confiait le numéro 10 de l’OM. Et pourtant, certains observateurs s'interrogent.

« Ce n’est plus possible »