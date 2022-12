Mercato - OM : Dimitri Payet dit tout sur son avenir

Thibault Morlain

Compte tenu de la saison vécue jusqu’à présent par Dimitri Payet à l’OM, des questions se sont posées sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club phocéen, le joueur d’Igor Tudor a été annoncé possiblement partant. Mais voilà que pour Payet, un départ n’est clairement pas à l’ordre du jour.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Dimitri Payet a fait énormément parler dernièrement. En effet, relégué sur le banc de touche à l’OM avec Igor Tudor, le Réunionnais ne vit pas des moments. Alors que cela pourrait s’améliorer durant la seconde partie de saison, il faudrait pour cela qu’il reste à l’OM. Les rumeurs ont évoqué un possible départ de Payet, ce qui n’est pas dans ses plans.

« Aujourd’hui, je ne me vois pas ailleurs »

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, Dimitri Payet entend bien rester jusqu’au bout avec le club phocéen. En effet, pour La Provence , le numéro 10 olympien a assuré : « Il est hors de question de partir ? Exactement. Même s’il y a des sollicitations, un peu de tout, j’ai dit et je redis que je ne veux pas partir. Je veux rester ici, terminer ici. Même si c’est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent et je compte bien le relever. (…) Aujourd’hui, je ne me vois pas ailleurs. Je suis bien, ma famille aussi. On a trouvé notre équilibre. Je cherche même à construire ma maison ici. Après, j’ai quatre enfants, si on doit bouger un jour, ce sera grâce ou à cause de l’un d’entre eux ».

« Arrêter ? Ce n’est pas quelque chose qui me trotte dans la tête »