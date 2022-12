Mercato - PSG : Macron, Mbappé… L’incroyable révélation de Jesé

Arthur Montagne

Invité à commenter le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid, Jesé révèle que l’attaquant du PSG lui avait pourtant assuré qu’il s’engagerait avec le club merengue. Jesé fustige ainsi l’intervention d’Emmanuel Macron qui a convaincu Kylian Mbappé de rester au PSG l’été dernier.

L'été dernier, alors que son contrat au PSG prenait fin, Kylian Mbappé a décidé de repousser les avances du Real Madrid. Et pourtant, à en croire Jesé, l'attaquant français avait bel et bien annoncé qu'il rejoindrait la capitale espagnole.

Mercato - PSG : Mbappé au FC Barcelone ? La vérité est dévoilée https://t.co/UXKR6SBGBW pic.twitter.com/2fcK8jAQCW — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

Cc’était clair pour moi parce qu’il me l’a dit»

« Non, je ne lui ai pas reparlé, mais allez, c’était clair pour moi parce qu’il me l’a dit. Il me l’a dit et je le dis à d’autres personnes : à ceux d’entre nous qui parlaient espagnol. Je pense que c’était plus une pression personnelle qu’une pression professionnelle », révèle-t-il à la Cadena SER avant de tacler Emmanuel Macron.

«Le président de la France ne peut pas vous dire "n’allez pas ici, vous devez rester"»