Transferts : PSG, Barcelone... Messi reçoit un gros appel du pied pour son mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a vu son nom être lié au FC Barcelone ces dernières semaines. Mais heureusement pour le club de la capitale, Luis Campos est en bonne posture pour prolonger la Pulga. Malgré tout, Sergi Roberto a lancé un appel du pied à Leo Messi pour qu'il fasse son retour au Barça.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le PSG et retrouver le FC Barcelone. En effet, le Barça est déterminé à boucler le retour de la Pulga , surtout qu'il sera libre et gratuit à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Pour ne pas voir Lionel Messi partir pour 0€, Luis Campos a lancé les hostilités pour le prolonger. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football du PSG - qui a bien avancé sur ce dossier - est confiant.

Mercato - PSG : Campos, pression... Ekitike se lâche sur son transfert https://t.co/nOjWFoNUo8 pic.twitter.com/07qv8oZski — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

«Comme tout culé, je serai ravi qu'il revienne»

Malgré tout, Sergi Roberto ne perd pas l'espoir de rejouer avec Lionel Messi au FC Barcelone. « Comme tout culé, je serai ravi qu'il revienne. Et si je peux jouer avec lui, encore plus. J'ai lu qu'il allait renouveler son contrat avec le PSG » , a confié le joueur de Xavi lors d'un entretien accordé à RAC 1 .

«Il n'aimera pas un club autant qu'il a aimé le Barça»