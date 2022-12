EXCLU - PSG : Ça sent bon pour les prolongations de contrat…

Arthur Montagne

Le PSG a fait des dossiers Messi, Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos une priorité pour cet hiver. Et selon nos sources, ces quatre dossiers avancent tous dans le bon sens. L’optimisme est de rigueur côté parisien pour obtenir la signature de ces trois joueurs cet hiver.

Le PSG ne sera pas l’acteur majeur du mercato hivernal. Le président Nasser Al-Khelaïfi a déjà pris la parole pour évoquer la stratégie du club pour janvier dans les colonnes du journal L’Equipe : « Nous verrons, mais je ne pense pas (qu’il y aura des recrues à l’intersaison). Nous n'avons besoin de personne. Nous devons garder la même équipe. Je pense que nous avons trouvé un esprit collectif et que nous sommes bien ». Une tendance que le10sport.com est en mesure de confirmer. Sauf extraordinaire opportunité, Paris ne devrait pas recruter en janvier. En revanche, le club pourrait verrouiller plusieurs prolongations de contrat.

EXCLU @le10sport : Joao Felix au PSG cet hiver ? C'est faux ! https://t.co/ul1KWURKJ7Le joueur ne correspond pas au profil recherché par le PSG — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 14, 2022

Le PSG très optimiste

Depuis plusieurs mois, Luis Campos a entrepris un chantier autour des prolongations de contrat. Comme révélé par le10sport.com, les dossiers avancent dans le bon sens. Notamment pour Presnel Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos et bien évidemment Lionel Messi. Une tendance qui se confirme un peu plus à l’approche de cette fin d’année 2022. Si Lionel Messi et Marquinhos ont priorisé la Coupe du Monde sur leur avenir personnel, les représentants de ces stars ont récemment échangé avec Paris. Et l’optimisme est de rigueur dans chacun des camps.

Dernière ligne droite

Luis Campos devrait maintenant entrer dans le sprint final des négociations avec les accords finaux à trouver. Et les signatures pour officialiser et verrouiller l’avenir de ces quatre tauliers du projet. Si le PSG se montrera discret dans le recrutement hivernal, il compensera certainement par la signature de nouveaux baux et la possibilité de poursuivre le projet initié par Luis Campos en mêlant jeunesse, talent et expérience.