Mercato - PSG : Sur le marché, Campos attend le feu vert d’un champion du monde

Dans le viseur de Luis Campos qui apprécierait son profil polyvalent pour le PSG, Benjamin Pavard aurait la main pour son avenir. Alors que le Bayern Munich souhaiterait prolonger son contrat, le champion du monde tricolore n’aurait pour sa part pas encore pris de décision à ce sujet.

Ces dernières semaines, Téléfoot a fait part d’un intérêt du PSG pour Benjamin Pavard. La polyvalence du champion du monde tricolore dans le secteur défensif, de par sa capacité à évoluer en tant que latéral droit et défenseur central, son poste de prédilection, ne laisserait pas insensible Luis Campos. Le conseiller football du PSG pourrait même avoir une belle carte à jouer avec Benjamin Pavard qui évoquait en novembre dernier à L’Équipe ses envies d’ailleurs. « Après, cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment ».

Courtisé par le PSG, Pavard est rappelé à l’ordre par le Bayern

Pour rappel, le contrat de Benjamin Pavard arrivera à expiration en juin 2024 au Bayern Munich. Si aucune prolongation de contrat n’était signée d’ici la fin de la saison, le comité de direction du club bavarois pourrait n’avoir d’autre choix que de laisser filer Benjamin Pavard lors du prochain mercato estival afin d’éviter un départ libre de tout contrat. Néanmoins, la sortie médiatique de Pavard n’a pas plu aux décideurs du champion d’Allemagne, comme le président du conseil d’administration Oliver Kahn le confiait à Sky Deutschland dernièrement. « Personne ne peut enclencher son départ par des déclarations, surtout pas en public. Nous ne le permettrons pas. Benjamin sait ce qu'il a au Bayern. Nous savons aussi ce que nous avons en lui. Nous pouvons classer et gérer les émotions des joueurs, qui peuvent parfois monter et descendre ».

Le Bayern Munich veut prolonger Pavard, il fait durer le suspense