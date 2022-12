Équipe de France : Tensions entre Deschamps et Pavard, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Depuis sa contre-performance face à l'Australie, Benjamin Pavard n'a plus joué avec l'Équipe de France pendant cette Coupe du monde. Il faut dire que sa relation avec Didier Deschamps se serait particulièrement dégradée au Qatar. Et le point de départ de ces tensions résiderait dans des consignes données par le sélectionneur des Bleus.

Titulaire face à l’Australie, Benjamin Pavard n’a plus joué avec l’Équipe de France depuis. Le joueur du Bayern Munich a été relégué sur le banc par Jules Koundé, visiblement plus convaincant aux yeux de Didier Deschamps. La relation entre le sélectionneur tricolore et Benjamin Pavard est plutôt tendue au Qatar.

Mercato - PSG : Pavard a pris une décision retentissante pour son transfert https://t.co/UgRaaj4LSq pic.twitter.com/tESnyuNsUY — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

Échange tendu entre Deschamps et Pavard contre l’Australie

Récemment RMC Sport révélait une discussion plutôt musclée entre Didier Deschamps et Benjamin Pavard dans le vestiaire après la contre-performance de l’ancien du LOSC face à l’Australie. Les deux hommes n’auraient pas partagé le même point de vue. Et peu à peu, certains détails commenceraient à filtrer concernant cette altercation.

Pavard n’a pas respecté les consignes de Deschamps