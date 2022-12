Équipe de France : Deux absents pour Deschamps contre le Maroc ? Le Graët répond

Amadou Diawara

Malades à cause de la climatisation au Qatar, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano seraient incertains pour le coup d'envoi de France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde ce mercredi soir. Interrogé sur le possible forfait des deux cadres de Didier Deschamps, Noël Le Graët a donné des nouvelles rassurantes.

Alors que la France doit défier le Maroc ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps pourrait être privé d'Adrien Rabiot et de Dayot Upamecano. En effet, les deux nouveaux hommes forts du sélectionneur des Bleus sont incertains pour le coup d'envoi de ce choc.

Rabiot et Upamecano vont mieux selon Le Graët

Selon les informations de L'Equipe , Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont pris froid à cause de la climatisation, qui tourne à plein régime partout au Qatar. Sachant que le duel face au Maroc aura lieu ce mercredi soir, Didier Deschamps devrait décider dans la matinée si oui ou non ses deux cadres seront titularisés. En attendant, Noël Le Graët a donné des nouvelles rassurantes sur Adrien Rabiot et Dayot Upamecano.

«J'ai l'impression que ceux qui étaient grippés ou enrhumés allaient bien ce matin»