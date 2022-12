Équipe de France : Deux forfaits pour Deschamps contre le Maroc ? La vérité éclate

Amadou Diawara

Titulaires en puissance depuis le début de la Coupe du Monde, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano pourraient manquer la demi-finale face au Maroc. Victimes de la climatisation, les deux cadres de Didier Deschamps auraient pris froid. Alors que la France joue sa qualification en finale du Mondial ce mercredi soir, Didier Deschamps devrait trancher pour Adrien Rabiot et Dayot Upamecano avant le déjeuner.

Grâce à sa victoire face à l'Angleterre (2-1), la France a validé son ticket pour le dernier carré de la Coupe du Monde. Pour ce grand rendez-vous en demi-finale, les Bleus devront se frotter au Maroc, qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition.

Upamecano et Rabiot malades à cause de la climatisation ?

Malheureusement pour Didier Deschamps et l'équipe de France, deux joueurs majeurs pourraient manquer le duel face au Maroc ce mercredi soir : Dayot Upamecano et Adrien Rabiot. Selon les informations de L'Equipe , les deux cadres des Bleus sont incertains pour la demi-finale du Mondial au Qatar, et ce, parce qu'ils auraient pris froid à cause de la climatisation, qui tourne à plein régime à la fois dans les stades, les salles de conférences de presse et dans les pièces de l'hôtel tricolore.

Deschamps va trancher ce mercredi matin avant le déjeuner