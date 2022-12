Équipe de France : Deux cadres vers un forfait pour le Maroc ? Deschamps tranche

Thomas Bourseau

Et si Didier Deschamps devait se passer de deux poids lourds de son effectif ? Malades, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano étaient absents de la mise en place tactique de ce mardi en marge de la demi-finale de Coupe du monde face au Maroc mercredi soir. Pour autant, le staff de l’Équipe de France compterait sur les présences de ses deux internationaux dans le onze de départ.

Grosse frayeur au Qatar pour deux cadres de Didier Deschamps de cette Coupe du monde. En effet, avec les forfaits de Presnel Kimpembe et de Paul Pogba, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot ont vu leurs statuts passer de remplaçants à titulaires indiscutables depuis le début de la compétition. Cependant, et alors qu’ils ont été si précieux lors des sorties de l’Équipe de France pour cette Coupe du monde, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ne se sont pas entraînés ce mardi, à 24 heures de la demi-finale opposant les Bleus au Maroc.

Malades, Rabiot et Upamecano n’ont pas pris part à l’entraînement collectif du jour

C’est en effet le communiqué publié par la Fédération française de football ce mardi. « Dayot Upamecano et Adrien Rabiot sont ménagés et restent en salle cet après-midi » . Quelles sont les raisons de ces absences ? À en croire les informations divulguées par L’Équipe en parallèle, les deux internationaux seraient actuellement malades, mettant en doute leurs présences pour le choc face au Maroc pour une tant convoitée place en finale de Coupe du monde. Pour potentiellement remplacer Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, Didier Deschamps devrait sans surprise faire appel à Ibrahima Konaté qui semble plus avoir les faveurs du sélectionneur que William Saliba ainsi que Youssouf Fofana pour pallier l’éventuelle absence d’Adrien Rabiot.

Le staff de Deschamps compte sur Rabiot et Upamecano pour le Maroc