Équipe de France : Deschamps révèle son plan pour battre la défense de fer du Maroc

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, la France sera opposée au Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors que les Lions de l'Atlas n'ont encaissé qu'un seul but au Qatar, Didier Deschamps a évoqué son plan de jeu pour réussir à faire sauter le verrou des hommes de Walid Regragui.

Grâce à sa victoire contre l'Angleterre, l'équipe de France a validé son ticket pour les demi-finales du Mondial. Pour ce grand rendez-vous, les Bleus seront opposés au Maroc ce mercredi soir. Pour se qualifier pour une deuxième finale de rang en Coupe du Monde, les hommes de Didier Deschamps n'auront pas la tâche facile. En effet, les Lions de l'Atlas n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début de leur épopée au Qatar. Et pourtant, ils se sont frottés à la Croatie, à la Belgique, à l'Espagne et au Portugal.

«La volonté d'avoir le ballon, d'être dangereux, de pouvoir marquer»

Présent en conférence de presse ce mardi matin, Didier Deschamps a évoqué la défense de fer du Maroc, avant de se prononcer sur sa stratégie pour mener la France vers la victoire. « La solution pour marquer un but au Maroc ? On va faire en sorte de la trouver, mais c'est factuel. Cette équipe a une capacité à très bien défendre et tous les adversaires n'ont pas trouvé la solution. Ce n'est pas réduire cette équipe à cette qualité défensive, mais c'est l'équipe qui a le mieux défendu avec une organisation rationnelle, où ils se trouvent bien. Cela leur a permis, avec des joueurs de qualité, de bien défendre et de faire mal à tous les adversaires. J'ai regardé tout ça, mes observateurs ont pris en compte des éléments. Ce sera notre objectif de leur créer des difficultés », a précisé le sélectionneur des Bleus dans des propos rapportés par RMC Sport .

«On va faire en sorte de trouver la solution pour marquer»