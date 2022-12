Équipe de France : Le Maroc envoie un énorme message à Deschamps

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Maroc aura la lourde tâche de défier l'équipe de France, championne du monde en titre. Après avoir écarté la Belgique, l'Espagne et le Portugal, les Lions de l'Atlas redoutent les Bleus. D'ailleurs, Walid Regragui estime que Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur du monde.

Lors de cette Coupe du Monde au Qatar, le Maroc réalise une incroyable épopée. Après avoir sorti la Belgique, l'Espagne et le Portugal, les Lions de l'Atlas vont jouer la première demi-finale d'un Mondial de leur histoire. Toutefois, le Maroc devra se frotter à la France, championne du monde en titre, pour tenter de décrocher une place en finale au Qatar.

«On va jouer l’équipe championne du monde»

Présent en conférence de presse avant d'affronter la France ce mercredi soir, Walid Regragui a laissé clairement entendre qu'il redoutait les champions du monde en titre. D'ailleurs, il estime que Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur du monde.

«Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur du monde»