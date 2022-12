Équipe de France : Mbappé reçoit un incroyable hommage en pleine Coupe du monde

Arthur Montagne

Auteur d’une Coupe du monde impressionnante, malgré un match plus discret contre l’Angleterre, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions. Pour Ronaldo, l’attaquant du PSG est même LE joueur du tournoi alors que l’équipe de France affrontera le Marco en demi-finale mercredi soir.

En l'absence de Karim Benzema, Kylian Mbappé a pris les choses en main. Auteur de cinq buts depuis le début de la Coupe du monde, l'attaquant du PSG est l'un des hommes forts de ce Mondial. Pour Ronaldo, c'est même tout simplement le meilleur joueur au Qatar, et sa prestation mitigée contre l'Angleterre n'y change rien.

«C'est le meilleur du Mondial»

« C'est le meilleur du Mondial. Il est un cran au-dessus. Il est impressionnant, c'est merveilleux de le voir jouer. La France est la grande favorite et le démontre match après match », assure le Brésilien dans les colonnes de MARCA avant de poursuivre.

«C'est impressionnant de le voir sur le terrain»