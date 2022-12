Equipe de France : Griezmann flambe au Qatar, les Bleus hallucinent

Arthur Montagne

Depuis le début de la compétition, Antoine Griezmann est l'un des hommes clés de Didier Deschamps. Positionné dans un rôle plus défensif, le joueur de l'Atlético de Madrid brille dans sa nouvelle position et a largement contribué à l'excellent parcours des Bleus au Qatar qui sont qualifiés pour les demi-finales. Et chez les Bleus, on s'enflamme pour Griezmann.

En l'absence de Karim Benzema, les cadres de l'équipe de France ont pris le relais. Kylian Mbappé et Olivier Giroud, respectivement 5 et 4 buts, sont à la finition, et à la création, Antoine Griezmann est redevenu le joueur qui avait brillé à l'Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018. Mais cette fois-ci dans un rôle plus défensif. En effet, afin de permettre au trio Mbappé-Giroud-Dembélé de parfaitement s'exprimer sur le plan offensif, Didier Deschamps a décidé d'intégrer le joueur de l'Atlético de Madrid aux côtés d'Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni dans un rôle de relayeur qui lui convient à merveille comme en témoigne sa prestation impressionnante face à l'Angleterre en quart de finale avec à la clé deux passes décisives.

«Il est en pleine possession de ses moyens»

Des prestations qui impressionnent même au sein du groupe puisque Raphaël Varane ne tarit pas d'éloges pour Antoine Griezmann. « Son rôle a un petit peu changé dans l'équipe, mais il a toujours les mêmes qualités. Il peut couvrir le terrain et un toujours beaucoup de justesse technique. Il peut réguler le tempo d'un match. Il a l'expérience et des qualités qui lui permettent d'avoir un rôle très important. Il est en pleine possession de ses moyens et apporte beaucoup au groupe », assure le défenseur de Manchester United en conférence de presse.

«Il donne énormément pour l'équipe»