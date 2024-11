Pogba : Le vestiaire de l’OM sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rumeur Paul Pogba enfle à Marseille. Plusieurs sources évoquent une possible offensive de Mehdi Benatia dans ce dossier. Alors que les bruits de couloir sont nombreux, Neal Maupay a été questionné au cours d'un live sur Twitch. Mais l'attaquant de l'OM a refusé d'en dire plus sur cette piste Pogba.

Après Adrien Rabiot, un autre international français serait dans le viseur de l’OM. Selon les informations de Tutto Juve et de la Tribune OM, le gros coup Paul Pogba serait possible. Mehdi Benatia aurait lancé son offensive et le joueur, libre de tout contrat, ne resterait pas insensible à cet intérêt.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Le dossier Pogba part dans tous les sens

De son côté, Le Parisien fait preuve de prudence en indiquant que les deux parties ne sont pas proches d’un accord, malgré le fait que Pogba privilégierait un club européen. Nul doute que cette arrivée ferait grand bruit au sein de la cité phocéenne.

Maupay botte en touche

Présent lors d’un live Twitch, Neal Maupay a été questionné sur cette rumeur Pogba. Mais l’attaquant de l’OM ne s’est pas senti à l’aise au moment d’y répondre. « Les gars je ne peux rien vous dire, et même si je le savais je ne vous le dirais pas » a confié le joueur.